Ultime Notizie Roma del 27-11-2024 ore 20 | 10

dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente in apertura di giornale è scattata la tregua in Libano 3 di questa mattina ora italiana entrata in vigore ci sono il fuoco tra Israele ed hezbollah una svolta annunciata ieri da in Italia o dopo il via libera degli Stati Uniti dall’inizio dei bombardamenti cane ucciso migliaia di persone in festa vero guterres scrive unifil pronta a sostenere l’applicazione dell’accordo quanto durerà dipende da cosa succederà sul terreno se volevi Ma noi pagheremo in accordo con gli Stati Uniti manteniamo una completa libertà militare ha detto li teniamo da Gaza hamas ha fatto sapere di essere pronto per un accordo di cessate il fuoco per lo scambio di prigionieri abbiamo informato i mediatori in Egitto Qatar l’accordo prevede un periodo di transizione di 60 giorni durante i quali laghi F ritira le sue forze dal Libano meridionale lì da un account comprato è la fine dell’ aggressione israeliana e lui e promuove i conti dell’Italia il piano soddisfare i requisiti del nuovo patto credibili le Stime sulla riduzione del debito il piano di rientro può essere allungato a 7 anni il documento programmatico di bilancio in linea con le raccomandazioni in crisi parchi d’Europa bocciati in Germania e Olanda È solo che anche alla Sesta rata del PNR Claudio Giorgia Meloni mentre resta un’altra le tensioni sul canone RAI di lievi del Quirinale sull’emendamento veramente il finanziamento pubblico ai partiti in un avviso alle camere il colle Torina che le modifiche sono gli omogenei rispetto al testo del decreto che deve avere le caratteristiche di necessità e urgenza ma anche che mi avevi forma di questo tipo necessita di un provvedimento ad hoc più articolato e cavoli impatto sulle finanze poi Cambiamo argomento Salvini firma la precettazione per lo sciopero generale contro la manovra convocato da cinghiale Will per il prossimo 29 novembre la decisione del Ministro dei Trasporti Dopo un’ora di incontro nel quale è stata respinta la richiesta di ridurre lo sciopero a 4 ore come chiesto dalla commissione di garanzia confermato lo stop di autore dei trasporti di cui sindacati avevano già escluso il personale delle ferrovie non rispettiamo le regole se ci sarà una precettazione la vedremo ti devo dire ma la magistratura replica il segretario generale della UIL Bombardieri era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa