Ilrestodelcarlino.it - Ulisse, la sua Itaca è il campo: "Un talento in netta ascesa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un nuovo giovanefa sperare il tennis italiano che già sta vivendo un grande momento con la recente vittoria sia nella Billie Jean King Cup femminile che nella Coppa Davis maschile, prima doppietta assoluta nella stessa annata per il nostro Paese e secondo trionfo consecutivo tra gli uomini, dopo aver dovuto aspettare ben 47 anni prima di fare il bis, nel 2023, dalla prima volta del 1976 a Santiago del Cile. I grandi risultati però arrivano anche tra i giovani conBari che trionfa al Master Nazionale Junior Next Gen Under 12 di Torino, superando 7-5, 6-4 il campione italiano U12 in carica Giovanni Di Leva, in un match che, alla luce del curriculum importante del pur giovanissimo avversario, non lo vedeva certo partire coi favori del pronostico. Dietro questo successo c’è una storia che parte da lontano, esattamente da Corinaldo, borgo marchigiano dove cresce il tennis di provincia.