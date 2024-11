Secoloditalia.it - Sovranità digitale, Butti: “Grazie al Pnrr un’opportunità senza precedenti per modernizzare l’Italia”

Leggi su Secoloditalia.it

Rafforzare laa infrastrutture cloud sempre più sicure e competitive, posizionandocome hub strategico per il progresso: questa la rotta indicata da Alessio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione tecnologica e alla Transizione, nell’intervista a Luca Sablone del “Riformista“.“L’Europa mira a consolidare la sua– ha spiegato l’esponente di Fratelli d’Italia – promuovendo infrastrutture cloud sicure e competitive per supportare la trasformazione. Tuttavia il quadro internazionale evidenzia sfide significative: l’attuale egemonia degli hyperscaler americani e la frammentazione normativa europea sono ostacoli da superare. Vorremmo creare – ha aggiunto– un Fdic per la realizzazione di una grande federazione commerciale Europea di Cloud Service Providers per competere con i giganti globali e costruire, permettetemi il paragone, un ‘Airbus del Cloud’.