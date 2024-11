Sommer | Porta inviolata? Spero ce ne siano ancora tante!

Leggi su Inter-news.it

ha parlato a caldo al termine di Inter-RB Lipsia, la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Ecco come si è espresso sulla partita appena conclusa e il nuovo clean sheet.– Yanndopo Inter-RB Lipsia: «Abbiamo ottenuto tre punti imnti, era quello che volevamo. Pensiamo ai piccoli dettagli che sono molto imnti: siamo concentrati sempre in Champions League, abbiamo tenuto sempre ladietro e fatto tanti gol contro degli avversari difficili. Questo è il sentimento di oggi, che ci serve per le prossime partite. Clean sheet numero 100 e 101? È bellissimo, però è un risultato di squadra. Abbiamo visto le ultime partite in Champions League e difeso veramente bene, con tanta energia e compatti. Questo è bellissimo per un portiere, poi sono a 101 emolte di più».