Sì alla tregua in Libano | trovata l’intesa per il cessate il fuoco

L’accordo è stato raggiunto. E approvato dal gabinetto di sicurezza israeliano. Lainè finalmente realtà e a confermarla, prima dell’annuncio ufficiale degli Stati Uniti, è stato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un discorsonazione. La durata dell’accordo, ha spiegato, “dipenderà da ciò che succederà sul terreno”. Come a dire che potrebbe durare poche ore, ma anche mesi. “Se Hezbollah si riarmerà, noi attaccheremo”, ha subito precisato il premier. Sostenendo che però ora le cose sono diverse, perché “Hezbollah non è più quello di prima, lo abbiamo riportato indietro di decenni”.Netanyahu si è rivolto soprattutto ai suoi connazionali per spiegare le ragioni che hanno portato Israele ad accettare ilil: dpossibilità di concentrarsi di più su quella che viene definita la minaccia iraniana a quella di far riprendere fiato alle forze armate, passando per l’intenzione di isolare Hamas tagliando i rapporti con Hezbollah.