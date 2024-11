Dilei.it - Scarpe di vernice appiccicose e rovinate, cosa fare per recuperarle

Lein? Sono tra i modelli più belli che possiamo avere nella nostra scarpiera, perché ci tornano sempre utili in tantissime occasioni: mocassini, stivaletti, ballerine o classichecon il tacco che fanno sempre comodo per ogni esigenza di stile. Con il tempo, però, questo modello incorre in una normale usura. Capita, infatti, di avere dellediin questi casi? Prima di gettare la spugna e non indossarle più, proviamo a sfruttare questi trucchi e rimedi utili: ecco come recuperare ledi.Si possono recuperare ledi?Abbiamo una buona notizia: non dobbiamo per forza gettare ledise sono, perché possiamo provare a portarle a nuovo. Questo effetto è molto accattivante, ed è usato per lequanto per le borse.