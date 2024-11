Ilgiorno.it - Saronno, si appostano fuori da scuola per rapinare i coetanei con un coltello da cucina: arrestati due minorenni

Duedi 15 e 16 anni sono statia Rovellasca, in provincia di Como, con l’accusa di avere rapinato diverse volte deinel tragitto per andare a. I due giovani indagati si sarebbero appostatida diversi istituti die avrebbero messo in atto, in almeno sei diverse occasioni, delle imboscate in cui minacciavano le vittime con undacon una lama di 20 centimetri. Fermati dai carabinieri, dovranno rispondere dei reati di rapina, lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio. Il copione era sempre lo stesso. Dopo la minaccia col, se la vittima non obbediva immediatamente consegnando i soldi o lo smartphone, iniziavano a picchiarla con calci e pugni per impossessarsi di qualsiasi cosa potesse avere un valore economico.