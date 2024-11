Inter-news.it - Rose: «Non soddisfatto del primo tempo! Lipsia a 0, basta scuse»

ha commentato con amarezza la sconfitta del suosul campo dell’Inter per 1-0 in Champions League, chiamando a raccolta i suoi.OBIETTIVO – Marcoai canali della Uefa ha commentato la sconfitta delcontro l’Inter per 1-0 allo stadio San Siro di Milano. Il tecnico tedesco si è espresso in questa maniera: «Ci mancavano diversi giocatori, è vero, ma non sonodi come abbiamo giocato nel. Stavamo perdendo il possesso troppo facilmente e questo ha reso tutto più difficile per noi. Abbiamo giocato molto meglio nel secondo, soprattutto nella parte finale della partita quando siamo andati vicini al pareggio».non vuoledopo il KO con l’Inter: ildovrà reagire!ZERO– Ancoraa bacchettare la sua squadra per le prossime partite di Champions League: «Siamo pienamente consapevoli della nostra situazione.