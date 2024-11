Zonawrestling.net - Roman Reigns sulla sostituzione di The Rock con Cody Rhodes a WrestleMania 40:”Non mi importa, ero io il Main Event”

, ha recentemente parlato del tanto discusso cambio neldi40, che ha vistosostituire Thecome suo avversario.Durante un’intervista con Jimmy Traina nel podcast SI Media,ha chiarito che il cambiamento non lo ha minimamente scosso: “Non mi. Ero io il,” ha dichiarato con sicurezza. “Sono io quello con cui tutti vogliono ballare, capisci. Sono io la ragazza più desiderata, tutti volevano uscire con me. Si trattava solo di arrivare lì e difendere il titolo. Nonva chi fosse. Stanno cercando di fermare la storia. Vogliono portarci via dal nostro apice in questo momento, quindi per me il compito era lo stesso.”addressesreplacing TheatXL:"It doesn’t matter to me.