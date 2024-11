Sport.quotidiano.net - Prosegue il matrimonio tra Reggiana e Transcoop. "Noi in societa?. Mai dire mai...»

avanti insieme. Ieri nella sede dell’azienda leader nel settore del trasporto e della logistica è stata confermata la partnership con la società granata che in via Danubio, dove sorge il quartier generale, vanta tanti tifosi. A partire dal presidente Massimiliano Toscanini che – stimolato sia dai media che dalttore generale Cattani su un possibile ingresso in società – non ha chiuso la porta, pur senza dare false aspettative alla piazza. "Da un punto di vista sportivo e per la passione che mi muovei subito sì, ma da un punto di vista concreto e reale io e ilttore Genitoni dobbiamo rendere contro ad un consorzio di imprese e soci, quindi è una domanda troppo difficile in questo momento. Dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra e continuare nellazione in cui siamo, perchè siamo soddisfatti dell’operato, poi in futuro non possiamo mai saperlo".