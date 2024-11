Amica.it - Perché fare scorta di vitamina D è fondamentale in inverno

Un pieno diD è essenziale nella stagione invernale: se è vero che d’estate viene prodotta soprattutto quando i raggi solari colpiscono la pelle e innescano la sua sintesi, per assimilarla in misura maggiore d’è bene affidarsi a integratori e cibi che ne contengono grandi quantità.GUARDA LE FOTOD: gli integratori per la salute di ossa e organismoD, come assumerla inCon le basse temperature e il brutto tempo, si rischia di esserne carenti: si stima che ben 8 persone su 10 abbiano livelli insufficienti. E questo comporta il rischio di sviluppare disturbi e malattie come l’osteoporosi. LaD èper per rafforzare le difese immunitarie, quindi un prezioso alleato per combattere i malanni stagionali.