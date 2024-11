Liberoquotidiano.it - "Non mi piace la parola predestinato": Jannik Sinner, un Bertolucci sempre più clamoroso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Già, difficile parlare di qualcosa che non sia, per un simbolo del tennis italiano quale Paoloè. E così, l'eroe della Coppa Davis del 1976 (trionfo a cui gli azzurri guidati dahanno offerto bis e tris l'anno scorso e soltanto pochi giorni fa), in un'intervista a Telenord, torna a riflettere sull'incredibile 2024 per il tennis italiano in generale e per l'altoatesino in particolare. "Forse tra 20 anni potremo capire meglio cosa è stato il 2024 per il tennis italiano - ha premesso, oggi stimata e seguita voce di Sky Sport -. Siamo arrivati sul tetto del mondo sia a livello maschile che femminile. Abbiamo dimostrato di essere la nazionale più forte e ci sono tutti i presupposti per rimanere in cima per diversi anni”, ha affermato, rimarcando il significato storico di questi successi per lo sport italiano.