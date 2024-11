Spazionapoli.it - Napoli, Raspadori manda un messaggio a Conte: le sue parole

Giacomoha parlato in modo schietto e sincero versoa causa di ciò che sta accadendo in questa stagione.Luciano Spalletti è stato una delle chiavi principali per riportare lo scudetto a, diventando un’arma decisiva nella stagione del trionfo. La scorsa annata, invece, è stata deludente per l’intero team partenopeo, chiusa con un modesto decimo posto e l’assenza dalle competizioni europee.Quest’anno, però, Giacomofatica a trovare spazio. Nonostante sia un pilastro della Nazionale guidata proprio da Spalletti, in maglia azzurra il suo minutaggio è rimasto limitato. Sembra non riuscire a integrarsi pienamente nei rigidi schemi di Antonio, tanto che già si vocifera di una possibile cessione nel mercato di gennaio. Lo stesso attaccante ex Sassuolo in un’intervista a ‘Vivo Azzurro Tv’ ha mostrato tutto il suo malumore.