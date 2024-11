Inter-news.it - Marchisio: «Serie A avvincente. Scudetto? Juventus stai attenta all’Inter!»

Claudio Marchisio, in un'intervista rilasciata durante un suo intervento su Sky, ha parlato anche di Juventus, Inter e del campionato di Serie A in vista della lotta Scudetto.

CAMPIONATO AVVINCENTE – Claudio Marchisio esprime così il suo parere riguardo il campionato di Serie A e la lotta Scudetto: «Sembra un po' ricordare la classifica del campionato delle "sette sorelle". È un campionato molto avvincente, ognuna di queste squadre cercherà di portare avanti la propria classifica. Ad oggi c'è ancora molto equilibrio e questo ne va per lo spettacolo. Avversarie più pericolose della Juventus? Per l'esperienze dico sempre l'Inter, poi però ci sono altri fattori come il Napoli che non gioca l'Europa. C'è più pressione perché molte squadre sono a distanza di pochi punti».