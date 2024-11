Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: tredicesima mossa chiave della terza partita?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:01 Superata l’ora di gioco complessiva,sta per superare quella utilizzata per pensare.10:58 Mentrecontinua a riflettere, approfittiamo per ricordare che dal 26 al 31 dicembre ci saranno i Mondiali rapid e blitz, per i quali entra in scena lo spettacolo di New York, dove si disputeranno. In pratica, si terminerà quando in Italia e, in generale, in Europa tutti staranno festeggiando il Capodanno. Ancora da determinare la lista completa dei partecipanti.10:55si avvicina all’ora a disposizione con 27 mosse da effettuare.10:51 Ancora riflessione per, e con tutte le ragioni, dal momento che non è una posizione facile per il Nero e c’è da distinguere tra vari piani strategici.10:48 Molto evidente chesia stato fondamentalmente sorpreso, è ancora in fase di riflessione, è passato un quarto d’ora e già in un’occasione ha sfiorato i 15 minuti.