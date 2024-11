Cityrumors.it - Liam Payne, altre rivelazioni dopo la morte: “C’erano 9 bottiglie di Whisky e 13 grammi di cocaina”

è deceduto lo scorso 16 ottobre. L’ex membro dei One Direction aveva problemi di alcol e droga: nuovela.Lanon cancella un passato burrascoso., deceduto lo scorso 16 ottobre a Buenos Aires, fa ancora i conti con i suoi demoni. Il cantante – ex One Direction – non ha mai nascosto di aver vissuto una gioventù travagliata, con traumi riportati in età adulta, per via della pressione sociale che il successo alimentava.morto a 31 anni (ANSA-CityRumors.it)Questo lo ha portato a fare uso di alcol e droghe. Uno sfogo malsano che è poi sfociato nella dipendenza.si stava ricostruendo, ma non ce la faceva a reggere il confronto. Così una volta arrivato all’Hotel Palermo di Buenos Aires ha cominciato a dare in escandescenza., non è finita: nuova scopertalaGli inservienti, come hanno raccontato ai media argentini e britannici, hanno da subito visto un uomo visibilmente alterato che ha cominciato a fare ordinazioni particolari.