Lentini i carabinieri interrompono l’incubo | 32enne sequestrata e seviziata dal marito per due anni

Maltrattamenti fisici e psichici. Un incubo durato duee finalmente interrotto daidi, centro della provincia di Siracusa.In manette un operaio 43enne accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e continuate e sequestro di persona.La vittima sarebbe la moglie, che, al momento degli accertamenti da parte dei medici, avrebbe avuto sul corpo evidenti segni e cicatrici di violenza fisica.La donna, sotto shock, ha raccontato di essere vittima del.La Procura è entrata in azione dopo la segnalazione di un cittadino che ha notato una donna in strada in forte stato confusionale e ha chiamato il 118. Fin dai primi accertamenti i medici del pronto soccorso dell’ospedale dihanno compreso che la donna era fortemente debilitata fisicamente e psicologicamente, probabilmente vittima di violenza domestica.