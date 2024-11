Secoloditalia.it - Latte crudo, effetti pericolosi: ricoverata una bambina a Bolzano. Gli esperti: non bevetelo

Allarmeanche in Italia: gliraccomandano di non consumarlo, nonostante le mode social in arrivo dagli Usa. L’ultimo caso in Italia riguarda unadi un anno di Cortina d’Ampezzo è stataper un caso di tossinfezione da ShigaToxin-producing Escherichia Coli (Stec) complicata da sindrome emolitico-uremica (Seu). Le indagini epidemiologiche hanno evidenziato una possibile correlazione con il consumo da parte delladi un “formaggio saporito di montagna” (a base dinon pastorizzato) prodotto da un caseificio trentino della Val di Fiemme.Le analisi microbiologiche condotte dal Laboratorio dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno evidenziato la positività per Stec di un campione conoscitivo del formaggio. L’Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento (Apss), ha disposto l’immediato ritiro in tutta Italia di alcuni lotti del formaggio che presumibilmente era stato consumato dalla