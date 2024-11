Ilgiorno.it - La task-force per aiutare le donne: "Mai nessuna viene lasciata sola"

Leggi su Ilgiorno.it

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro leha fornito dati, considerazioni, linee di intervento. Il terminale di tanti casi di maltrattamento sono gli ospedali, sempre più preparati culturalmente e professionalmente a curare ferite non solo fisiche. E quanto accade anche nei presidi dell’Asst Ovest Milanese. Dall’inizio dell’anno, 150vittime di violenza si sono rivolte ai Pronto soccorso aziendali per essere curate e assistite. Un numero di casi in linea rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Pronto soccorso è uno dei primi luoghi di contatti fra la persona, vittima di violenza, e il sistema sociosanitario. "Il percorso di presa in carico – sottolinea il direttore sanitario Valentino Lembo - è specifico e ben definito: al riconoscimento degli estremi della violenza subita, sia essa liberamente dichiarata oppure presunta, alla personaassegnato un codice particolare, spesso elevato all’arancione, e proposto il trasferimento in una sala del Pronto soccorso appositamente predisposta".