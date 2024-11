Ilrestodelcarlino.it - La primavera neroverde a Siviglia contro il Real Betis

Dopo il doppio successoi lettoni del Daugavpils, cerca altra gloria europea la, impegnata oggi alle 16 presso la Ciudad Deportiva Luis del Sol dicon ilnel terzo turno di Youth League. Fresco capolista del campionato italiano, il Sassuolo di Emiliano Bigica cerca un altro acuto con il quale capitalizzare un periodo che lo vede arrivare all’impegno odierno sulla scorta di 6 vittorie consecutive ottenute tra Coppa e campionato. "Di sicuro risultati del genere ci danno consapevolezza e morale per affrontare un avversario molto forte, che tra l’altro ha anche una formazione under 23 che ne aumenta il tasso di esperienza ad alto livello", le parole alla vigilia del tecnico del Sassuolo Emiliano Bigica, ad avviso del quale "la gara rappresenta, per me e per i ragazzi, un’altra bella occasione per fare bene.