Lapresse.it - Iran annuncia che attiverà centrifughe per l’uranio: cosa sono e a cosa servono

Il ministro degli Esteriiano, Abbas Araghchi, hato che l’diverse migliaia diavanzate prodotte internamente come risposta alla recente risoluzione dell’agenzia nucleare delle Nazioni Unite (Aiea) contro l’, sostenuta dall’Occidente. Lo riportano i mediaiani.leavanzateLele macchine cheper l’arricchimento delal fine di creare armi atomiche. Il nome ‘centrifuga’ deriva proprio dal meccanismo utilizzato per isolare235 che può essere poi utilizzato per le armi nucleari.