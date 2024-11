Inter-news.it - Inzaghi: «Prime 8? Manca ancora un bel passettino! Secondo gol regolare»

è intervenuto al termine di Inter-Lipsia, sfida della quinta giornata di Champions League andata in scena a San Siro e vinta 1-0 dai nerazzurri. Ecco quanto dichiarato a caldo nel post-partita di Sky Sport dal tecnico piacentinoSODDISFAZIONE – Simoneha parlato così dopo Inter-Lipsia: «Chiaramente c’è soddisfazione perché sapevo l’importanza della partita di stasera, giocavamo contro una squadra di valore che fino a sabato scorso era seconda in classifica in Germania. Una squadra con ottimi giocatori e molto ben allenata, abbiamo giocato bene tecnicamente, non era facile. Peccato non aver fatto ilgol, neltempo abbiamo sofferto relativamente poco con una sola parata di Sommer». PASSETTINI –sottolinea quantoci sia da fare per andare direttamente agli ottavi: «La classifica? C’è soddisfazione ma sappiamo che per arrivare nelleottoun bel, adesso avremo una partita difficilissima a Leverkusen.