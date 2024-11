Lortica.it - Il Sindaco Ghinelli: viaggiatore globale e custode delle buche locali

Il, sempre più nel ruolo di globetrotter, ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua carriera internazionale. Dopo la sua recente visita a Il Cairo per il World Urban Forum, non ha avuto nemmeno il tempo di riprendere fiato che è già partito alla volta di Cascais, in Portogallo, per il X Global Forum dell’UNAOC (United Nations Alliance of Civilizations). Un evento che affronta tematiche globali come la pace, la sicurezza e l’inclusione. Insomma,non si ferma mai, è in missione per il mondo!E mentre ilvola tra convegni internazionali e discorsi altisonanti, la città di Arezzo continua a fare i conti con un altro tipo di “”. Quelle che non si trovano sui tavoliconferenze globali, ma nei nostri marciapiedi e strade, dove ogni giorno qualcuno rischia di sfasciarsi una gomma o, come chi scrive, di procurarsi un ginocchio lesionato.