Quotidiano.net - Hezbollah rivendica raid su nord Israele dopo annuncio tregua

Leggi su Quotidiano.net

hato gli attacchi contro le truppe neldinella tarda serata di oggi in concomitanza con la notizia di un cessate il fuoco tra il movimento libanese eoltre un anno di ostilità e due mesi di guerra totale. In dichiarazioni separate,, sostenuto dall'Iran, ha affermato che i suoi combattenti hanno preso di mira "un raduno di forze nemiche israeliane" oltre il confine, a Shtula e a Kiryat Shmona, ciascuno con "una salva di razzi". Il cessate il fuoco, secondo gli accordi, entrerà in vigore alle 4 del mattino ora die Libano, le 3 in Italia.