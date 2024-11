Ilrestodelcarlino.it - "Grazie a voi stavolta nessuna vittima. Avete messo a rischio la vostra vita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Orgoglio, nello sguardo, e gratitudine, nelle parole, per il grande lavoro svolto dai suoi nell’alluvione del settembre scorso. "Senon ci sono state vittime lo si deve a voi, chela". Così l’ingegnere Pierpaolo Patrizietti, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ancona, guardando dritto negli occhi le donne e gli uomini devoti a Santa Barbara, in trincea dopo gli eventi calamitosi di due mesi fa e determinanti per "salvare 25 persone che si erano trovate in pericolo: lemesse in sicurezza e di questo vi siamo grati", ha detto ieri. Complessivamente, durante gli ultimi eventi alluvionali, i vigili del fuoco hanno effettuato 390 interventi tra Castelferretti, ma soprattutto Ancona, Osimo e Camerano – specie per via dell’esondazione del torrente Aspio – per arrivare ad una porzione di territorio di Loreto.