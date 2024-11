Formiche.net - Enel, dalla Bei nuove risorse per la rete elettrica

Leggi su Formiche.net

per l’innovazione targata. La Banca europea per gli investimenti ed E-Distribuzione, società del gruppo, hanno siglato la prima tranche da 250 milioni di euro di un finanziamento sustainability linked, parte di un accordo per complessivi 500 milioni di euro. Nello specifico, il finanziamento contribuirà a supportare l’innovazione e la digitalizzazione dellain Italia. “Con questo accordo, la Bei si conferma come il finanziatore pubblico di riferimento diper i suoi obiettivi di decarbonizzazione,” ha spiegato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei. “Il finanziamento non solo migliorerà la stabilità della, ma contribuirà anche alla transizione energetica dell’Italia, riducendo le emissioni di CO2 e promuovendo l’uso di energia rinnovabile.