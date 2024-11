Liberoquotidiano.it - Elon Musk dalle parole ai fatti: la lista delle teste da tagliare, il post scatena l'inferno

Leggi su Liberoquotidiano.it

ai, o presunti tali. Si parla del vulcanico, fidatissimo consigliere di Donald Trump, il quale hato una tempesta sui social pubblicando su X, la piattaforma di sua proprietà, i nomi e i ruoli di alcuni funzionari federali, tra cui quattro donne con incarichi legati al clima. Si tratta di figure che, semplicemente, vorrebbe. Secondo quanto riportato dalla Cnn, i duepubblicati da, contenenti nomi e informazioni, hanno raccolto decine di milioni di visualizzazioni, attirando critiche e attacchi nei confrontifunzionarie. Una di loro, addirittura, avrebbe cancellato tutti i suoi account sui social media per sfuggire agli attacchi che ildi mister Tesla avevano innescato. Uno deiincriminati direcitava: "Non penso che i contribuenti americani debbano pagare per un incarico di direttore della diversificazione climatica (she/her) presso la Us International Finance Corporation", in calce uno screenshot con il nome e la posizione della funzionaria.