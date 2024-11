Cityrumors.it - Dl fisco, Lotito vota con il Pd, il governo va sotto: niente riduzione del canone Rai

In commissione Bilancio al Senato durante la riunione per decidere ladelle tasse c’è il no dei due parlamentari forzisti Damiani ePiccole crepe nel. Doveva andare tutto liscio e tranquillo, almeno per le trattative che c’erano state nella nottata, invecedi tutto questo. E così la maggioranza si spacca sulRai. Non doveva succedere, si diceva, ma è successo.Dlcon il Pd, ilvadelRai (Ansa Foto) Cityrumors.itIn commissione Bilancio del Senato, durante e dopo la discussione, nel momento del voto, i due parlamentari di Forza Italia, Dario Damiani e Claudio, sorprendendo i colleghi della maggioranza hannono insieme alle opposizioni contro l’emendamento della Lega che chiedeva di prorogare, anche per l’anno 2025, ladelRai da 90 a 70 euro.