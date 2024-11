Lettera43.it - Commissione Ue, via libera del Parlamento europeo all’Ursula-bis

Leggi su Lettera43.it

La plenaria delha approvato la secondaEuropea presieduta da Ursula von der Leyen, che ha avuto il viacon 370 sì, 282 no e 36 astensioni.Un discorso di Von der Leyen al(Ansa).Il nuovo esecutivo Ue, formato dalla presidente e da 26 commissari, ha ottenuto il viacon appena 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, che è di 360 eurodeputati su 720: un dato pari al 51,39 per cento degli aventi diritto, peggior risultato di sempre nella storia europea.Ursula von der Leyen (Getty Images).Von der Leyen era stata rieletta presidente dellaUe con 401 votiVon der Leyen era stata rieletta presidente dellaEuropea il 18 luglio, a scrutinio segreto, con 401 voti. La sua squadra di commissari, pur ottenendo la maggioranza, è arrivata molto lontana da quel risultato.