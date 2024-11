Quotidiano.net - Cavit, flessione del 5% sul fatturato ma consolida il patrimonio

Ilto del Gruppoha registrato unadel 5,2%, attestandosi a 253,3 milioni di euro rispetto ai 267,1 milioni dell'esercizio precedente. Una riduzione di circa 13,8 milioni di euro principalmente riconducibile al percorso di dismissione delle attività non strategiche di Casa Girelli (-18,2 milioni), avviato con l'incorporazione e destinato a proseguire nell'esercizio successivo. Il calo dei volumi è stato in parte bilanciato dalle positive performance delle attività core del gruppo. Quest'anno il bilancioto del gruppoinclude le controllate Cesarini Sforza SpA (100%), GLV Srl (80%) e Kessler Sekt & Co KG (50,10%), a seguito della fusione per incorporazione di Casa Girelli SpA, società precedentemente controllata al 100% daSC. Stabile il risultato nettoto (4,9 milioni di euro rispetto ai 4,8 dell'esercizio precedente).