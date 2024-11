Calciomercato.it - “Causa per mobbing”, succede di tutto alla Juventus: è bufera

Leggi su Calciomercato.it

Lapotrebbe essere chiamata davanti a un giudice per un caso di, esplode la polemicaLapronta a scendere in campo in Champions League, contro l’Aston Villa, per una partita molto importante ma in una situazione senza dubbio delicata in questo momento. Per i bianconeri, non si arresta l’emergenza infortuni e a Birmingham, per Thiago Motta, gli assenti saranno ben otto in totale.“per”,di: è– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Nessuno dei giocatori in infermeria ha recuperato per l’impegno in Inghilterra e la situazione si è ulteriormente complicata con il nuovo stop di McKennie per affaticamento muscolare. Dunque, laè ridotta davvero ai minimi termini, ma deve cercare in ogni caso di ottenere il massimo anche in questa situazione così particolare.