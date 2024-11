Quotidiano.net - Capelli brillanti: la salute della chioma passa anche dalla sua porosità

Roma, 27 novembre 2024 – Di norma si è portati a pensare che ladeisi possa misurare solo in termini di lunghezza, spessore o brillantezza: per quanto questi elementi presentino senza dubbio un loro valore intrinseco, un parametro fondamentale spesso trascurato è la. Questo termine si riferisce alla capacità del capello di assorbire e trattenere acqua e nutrienti, un aspetto determinante per la cura e il benessere. Comprendere il proprio livello dipermette di scegliere i prodotti giusti e di adottare routine mirate per ottimizzare ladeidel capello Tale caratteristica è determinatastruttura delle cuticole, lo strato esterno del fusto del capello, composto da scaglie sovrapposte che si aprono e chiudono per assorbire e trattenere l’umidità.