Puntomagazine.it - Avellino: I Carabinieri Forestali sequestrano un’opificio e chiudono un’officina abusiva

Blitz deidie nel Serinese sequestrata attività per mancanza di requisiti minimi per l’esercizioIdel Nucleo Forestale di Serino, nell’ambito della campagna controlli “Fiume Sarno” disposta dal GruppoForestale divolti alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale, hanno sequestrato un opificio nel serinese, per mancanza dei requisiti minimi per l’esercizio dell’attività.Nello specifico, i militari operanti, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, accertavano che un quarantenne del posto, in qualità di amministratore di una società dedita alla lavorazione e trattamento del legno e dei suoi derivati, anche attraverso l’utilizzo delle operazioni di verniciatura e laccatura, esercitava l’attività industriale in assenza dell’autorizzazione all’emissioni in atmosfera.