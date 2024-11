Gaeta.it - Arrestato a Formia un uomo con oltre 100 grammi di cocaina: 59enne già noto alle forze dell’ordine

Facebook WhatsAppTwitter Il 23 novembre scorso, un’operazione condotta dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia diha portato all’arresto di un, residente a Santi Cosma e Damiano. L’, già registrato nel database delledi polizia per precedenti reati, è stato colto in flagranza di reato mentre si trovava in possesso di una ingente quantità di sostanze stupefacenti. Questo evento fa riflettere sulla crescente attenzione delle autorità nei confronti del narcotraffico nella regione.Perquisizione e rinvenimento della sostanza stupefacenteL’intervento dei carabinieri è scaturito da un’attività investigativa mirata, culminando in una perquisizione personale e domiciliare. Durante l’operazione, sono stati scoperti 113di, un quantitativo significativo, che ha suggerito una possibile attività di spaccio.