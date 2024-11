Gaeta.it - Arrestati tre rapinatori napoletani per il colpo di Capodanno a una tabaccheria

Facebook WhatsAppTwitter Ilè stato svevante per i cittadini di Napoli, non solo per i festeggiamenti ma anche per un’azione criminale che ha fatto discutere. Tre uomini sono statidalla Polizia di Stato dopo un’assalto a unaavvenuto la notte del 31 dicembre. L’operazione che ha portato ai fermi si è svolta oggi al Commissariato San Ferdinando. I malviventi avevano pensato bene di celebrare l’inizio del nuovo anno a modo loro, così come riportato dalle autorità.I dettagli dell’operazione di arrestoQuesta mattina, il personale del Commissariato San Ferdinando ha eseguito l’arresto dei tre pregiudicati, che, secondo le indagini, erano coinvolti nelavvenuto a via Giordano Bruno. Le indagini avevano preso il via qualche giorno dopo il furto, consentendo di raccogliere prove sufficienti per identificare i sospetti.