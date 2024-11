Quotidiano.net - Alzek Misheff: come “Volare con le pinne“. Mostra a Roma e doc firmato Averina

È stato presentato ieri sera alla Casa del Cinema dicon le, il documentario di Mariasulla vita e l’opera di. La serata dedicata all’artista bulgaro di 84 anni, naturalizzato italiano da più di cinquant’anni, è stata inaugurata da unanel pomeriggio, seguita poi alle 20 dalla proiezione del documentario. Attraverso un viaggio emozionante tra i due paesi, il film diguida il pubblico attraverso il percorso diesplorando la sua ricerca di senso nell’arte e nella vita. Proiettatofilm d’apertura al Master of Art 2024,con leha ricevuto il Premio per il Miglior documentario Bulgaro assegnato dal Ministro degli Affari Esteri, oltre a una serie di riconoscimenti presso i principali festival cinematografici, tra cui il Premio per il Miglior Compositore a Petar Dundakov e il Premio per il Miglior Montaggio a Nina Altaparmakova.