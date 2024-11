Gaeta.it - Allerta sanitaria in Veneto: bimba di un anno ricoverata per sindrome emolitico-uremica dopo consumo di formaggio

Facebook WhatsAppTwitter Un caso diha colpito una bambina di unin, facendo scattare misure di sicurezza alimentare. L’infezione è stata probabilmente contrattaaver mangiatoprodotto con latte crudo. Le autorità sanitarie di Trento himmediatamente attivato il ritiro di alcuni lotti del prodotto incriminato, visibilmente un’azione necessaria per prevenire ulteriori incidenti. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni su potenziali rischi per la salute legati ai prodotti lattiero-caseari non pastorizzati.Indagini sull’origine dell’infezioneL’Aziendadi Trento ha comunicato che l’infezione potrebbe derivare dadi un caseificio della Val di Fiemme.aver ricevuto segnalazioni dai colleghi della Regione, i controlli sono cominciati rapidamente.