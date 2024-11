Alfa Romeo 33 Stradale al via i test dinamici a Nardò

Leggi su .com

(Adnkronos) – La nuova33ha concluso una serie disul veloce circuito sperimentale di. Prodotta in soli 33 esemplari, l’33rende omaggio a una delle più belle vetture di tutti i tempi. IlTechnical Center (NTC) è situato nel Salento ed è uno dei .L'articolo33, al via iproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:33Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?