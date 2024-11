Ilgiorno.it - A Dal Bianco il premio. Tirinnanzi

È Stefano Dalil vincitore della sezione Italiano del 42esimodi Poesia città di Legnano – Giuseppe: “l’incoronazione” del vincitore è andata in scena al Teatrodi Legnano. Dal(Paradiso, Garzanti) è stato nettamente preferito dal pubblico in sala, ottenendo 68 voti contro i 37 di Mariagiorgia Ulbar, (Gélita, B#S Edizioni) e i 13 ottenuti da Cristiano Poletti, (Un altro che ti scrive, Marcos y Marcos). "A convincere la sua poesia diretta – hanno spiegato gli organizzatori del- , un affresco del suo Paradiso ("il paese di 30 anime dove vivo in Toscana") dove ha condiviso emozioni con il cane Tito, scomparso la scorsa estate. Un’opera, la sua, che è andata diritta al cuore della giuria popolare, che lo ha premiato con una netta preferenza".