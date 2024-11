Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, Marchiani non perde la fiducia

Alle spalle la gara con Cisterna di sabato scorso, testa e cuore dellagià proiettato a domani per il derby casalingo con la Lube. Squadra tornata al lavoro con grandissima attenzione e con una voglia feroce di riscatto in vista del derby. Tra gli altri in campo regolarmente anche Andrea Mattei, uscito per un problema alla caviglia nel primo set sabato ma subito in campo ad allenarsi con la squadra. Il tutto in brevissimo tempo perché oggi è già vigilia di campionato, e che vigilia. Domani al PalaSavelli va inscena alle 20,30 l’attesissimo derby marchigiano tra lae la Lube Civitanova. La prima volta di questa sfida e la prima volta in Superlega. Un match storico, emozionante, imperdibile ed è inevitabile che sia anche un’atmosfera calda e viva con un Palas pronto a riempirsi.