Zonawrestling.net - WWE: In arrivo il titolo Intercontinentale femminile a Raw, Adam Pearce annuncia il torneo

Leggi su Zonawrestling.net

Da qualche settimana a SmackDown è stato introdotto ildegli Stati Uniti ed è in corso di svolgimento ilper incoronare la prima storica campionessa. Inevitabilmente si è subito pensato potesse succedere qualcosa di simile anche a Raw con ile dopo qualche settimana così è stato, con un annnucio particolare rispetto agli standard della WWE. L’iintroduzione del nuovoè infatti avvenuta nel pre-show di Raw e non nel corso della messa in onda televisiva dell’episodio.Si inizia tra una settimanaCome detto è stato un annuncio insolito, comunicato prima di Raw ha iniziato a circolare sui social grazie alle riprese dei fan, mentre poi è stato riproposto brevemente nel corso della puntata.è salito sul ring e ha elogiato la sua divisionefatta di tante donne che ogni giorno lottano per emergere, donne che hanno quindi bisogno di un nuovo riconoscimento, quelche agli uomini da oltre 40 anni concede incredibili opportunità.