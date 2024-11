Oasport.it - Volley femminile, Novara a valanga sul campo della capolista polacca LKS Lodz! Quarti di Cev Cup più vicini per le piemontesi

L’aria d’Europa fa bene alla Igor Gorgonzola che ritrova smalto e continuità ed espugna con un secco 3-0 ildel campionato polacco, l’LKS Commercecon, allenato dall’italiano Alessandro Chiappini, nell’andata degli ottavi di finale di Cev Cup. per lunghi tratti del match la formazione piemontese ha letteralmente dominato l’incontro con una grande organizzazione a muro e in difesa e buone percentuali in attacco, mettendo in costante difficoltà la squadra di casa.Bernardi punta sulla formazione titolare e già dalle prime battute si nota che non è laspenta e discontinua delle ultime due uscite in campionato, nelle quali è uscita sconfitta a Busto Arsizio ed ha battuto al tie break Talmassons. Aleksic con il servizio spinge in alto leche si portano sul 9-5 ma ladel campionato polacco reagisce e torna sotto sul 10-8.