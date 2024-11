Butac.it - Unisciti a noi per salvare Sofia…

Ci è stata segnalata l’ennesima raccolta fondi di dubbia provenienza, una raccolta fondi per una bimba di nome Sofia, raccolta che a oggi pare essere arrivata a oltre 160mila euro di donazioni.Partiamo dalla fine: l’indirizzo dell’associazione che raccoglie i fondi fa capo alla Congregation Kahal Chassidim-Baumgarten`s Shul, ovvero è la sede di una sinagoga ortodossa a New York, non la sede di un ente benefico riconosciuto.E difatti basta una rapida visita al sito del supposto “ente benefico” per rendersi conto che mancano troppe informazioni su chi siano e cosa facciano. Come mancano troppe informazioni anche in merito al caso specifico della piccola Sofia.Purtroppo questi appelli fanno leva sul buon cuore di chi li vede online, soprattutto se troviamo l’annuncio sulla bacheca di qualcuno di cui ci fidiamo spesso assumiamo di poterci fidare anche dell’annuncio stesso.