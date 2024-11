Sport.quotidiano.net - Un Tau da quartieri alti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un punto pesante per un Tau compatto e determinato che ha tenuto testa ad una corazzata, la principale favorita per la vittoria finale, il Ravenna, che, per il momento, rimane a tre punti di distacco dalla capolista altopascese. E’ vero che si è avvicinato il Forlì, adesso secondo a -2, così come sono in scia Lentigione e Imolese (pure la Pistoiese è in rimonta, sia pure sempre a -7 dal Tau). Ma Meucci e compagni hanno superato un esame molto difficile. E lo hanno fatto con personalità, convinzione, maturità, senza rinunciare al proprio gioco, in uno stadio vero che ha conosciuto i fasti della serie "B" negli anni Novanta del precedente secolo. Osservando i numeri, emerge anche un Tau più tetragono, misurato, dopo le goleade iniziali. Nelle ultime sei gare, cronologicamente parlando, incluso il recupero di San Mauro di Romagna, tre reti soltanto messe a segno; altrettante quelle subite: due con il Lentigione e una a Castelmaggiore, con il Progresso, i due ko finora subiti.