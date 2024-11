Lapresse.it - Stalking, Sophie Codegoni: “Non ho mai ritirato la querela contro Alessandro Basciano, ora ho paura”

“Non è un periodo facile. Non sono tranquilla. E ho. Ogni volta che esco ci sono dei bodyguard con me”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera, l’influencer di 23 anni che ha accusato dil’ex compagno, dj di 35 anni, arrestato e scarcerato dopo appena 48 ore per mancanza, secondo il giudice, di gravi indizi a suo carico.“Non ho alcuna intenzione di alimentare il circo mediatico che si sta muovendo intorno a questa storia, però mi sento in dovere di dire due parole su un tema così delicato, su cui non mi permetterei mai di scherzare, e in rispetto a tante donne che hanno vissuto o stanno vivendo situazioni simili alla mia”, premette. “Ci siamo conosciuti in tv al Grande Fratello durante il quale per tre mesi siamo stati 24 ore su 24 insieme.