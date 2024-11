Secoloditalia.it - Soldati francesi e inglesi in Ucraina, rispunta l’opzione Macron. “Niente è escluso”

“Nessuna opzione è esclusa”, fanno sapere fonti. La discussione sull’invio di truppe e di compagnie militari private occidentali in, in vista del possibile disimpegno degli Stati Uniti dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali, torna a prendere corpo, come confermano delle indiscrezioni sul quotidiano francese “Le Monde“. L’eventuale invio di truppe occidentali in, il cui dibattito è stato avviato dal presidente francese Emmanuello scorso febbraio, aveva sollevato l’opposizione di Paesi come la Germania. “Le Monde” ha però segnalato che la discussione avrebbe ripreso slancio dopo la visita del premier britannico Keir Starmer in Francia lo scorso 11 novembre. “Sono in corso discussioni tra Regno Unito e Francia in tema di cooperazione nella difesa, in particolare per quanto riguarda la creazione di un nucleo duro di alleati in Europa con un focus sull’e la sicurezza europea più in generale”, ha riferito una fonte militare britannica al quotidiano francese.