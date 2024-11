Ilrestodelcarlino.it - Rossini Open, ultima tappa. Chiude l’Orchestra Olimpia

del festival itinerante ’’, che termina il tour musicale in giro per Lugo con il quindicesimo concerto dell’edizione. L’atto conclusivo del festival, che ha portato a Lugo musicisti e orchestre da tutto il mondo, si terrà questa sera alle 20.30 nella Chiesa del Carmine (Piazza Trisi 3). Per l’occasione, ci sarà il debutto del, formazione con sede a Pesaro e composta da sole donne, fondata nel 2018 da un’idea di Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta: attraverso concerti ed eventi, seminari, conferenze, lezioni concerto, diffusione di repertorio poco noto anche in sinergia con le arti performative,mira a promuovere la parità di genere, il diritto agli studi musicali e i diritti umani. Il 20 gennaio 2024si è esibita alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per l’inaugurazione di ’Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura’, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, autorità politiche e culturali e ottomila spettatori.