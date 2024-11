Rita Carisano alla Luiss come direttore generale

Leggi su Ildenaro.it

Il consiglio d’amministrazione dell’UniversitàGuido Carli nominanuovodenerale. Già d.g. di Confindustria Verona,porta con sé oltre 30 anni di esperienza nel settore economico e associativo, pronti a sostenere l’attuazione del nuovo piano strategico dell’ateneo. Laureata in Economia e Commercio presso laGuido Carli nel 1984, prosegue la formazione specializzandosi in Economia IndustrialeLondon School of Economics. La sua carriera inizia in Confindustria nel 1986, dove ricopre ruoli di crescente responsabilità nell’area Piccola Industria, fino a diventaredel Marketing Associativo nel 2001. Dal 2006 guida Confindustria Verona, coordinando oltre 1.700 aziende e circa 80.000 dipendenti nella provincia.L'articoloproviene da Ildenaro.