Cityrumors.it - Questa criptovaluta sta volando grazie a Donald Trump

Leggi su Cityrumors.it

In queste ultime settimane, unasta letteralmente: il suo valore in poco tempo è cresciuto del circa 40%. Sono già trascorse tre settimane dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America che si sono concluse con la vittoria schiacciante di, eletto 47esimo presidente degli Usa. Il secondo mandato del tycoon inizierà ufficialmente il prossimo 20 gennaio, quando tornerà alla Casa Bianca per prendere il posto di Joe Biden.sta(Cityrumors.it)Nonostante manchino quasi due mesi per il passaggio di consegne, si cominciano ad intravedere i primi effetti della nuova presidenza. Dopo la vittoria di, unasta “” ed ha guadagnato il 40%, crescita probabilmente dovuta al sostegno del nuovo presidente Usa alle valute digitali e che potrebbe decidere di introdurre nuove norme per favorirne la crescita.