Tarantinitime.it - PLI Taranto: “La raccolta differenziata è un disastro”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLe strade di, ancora una volta, sono diventate discariche a cielo aperto. L’introduzione del nuovo calendario per la, che avrebbe dovuto migliorare il sistema, si è trasformata in un nuovotargato “Amministrazione Melucci”. La responsabilità di questo fallimento è da attribuire interamente a un’amministrazione comunale incapace di pianificare e comunicare in modo efficace, non certo ai cittadini, che vengono puntualmente utilizzati come capro espiatorio. La scelta di organizzare riunioni nelle chiese, una misura sporadica e limitata, si è rivelata del tutto insufficiente. Pensare di risolvere una questione così complessa con iniziative marginali e senza alcuna strategia di comunicazione dimostra un livello di approssimazione che rasenta il dilettantismo.